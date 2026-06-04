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01:23, 4 июня 2026Мир

Захарова заявила о готовности России продолжать начатые в Анкоридже переговоры

Захарова: Россия готова продолжать начатые в Анкоридже переговоры
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Россия готова продолжать начатые на саммите в Анкоридже переговоры с США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС.

«Хотелось бы, чтобы, и все возможности для этого есть, этот диалог был более интенсивным и более эффективным. Но мы со своей стороны к работе готовы, поэтому, конечно, работа продолжается», — подчеркнула Захарова.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Новиков заявил об испарении «духа Анкориджа». «О "духе Анкориджа" всерьез и по-крупному можно было бы говорить, если бы он получил подкрепление второй серией переговоров. Во всех остальных ситуациях появляется подозрение, что Анкоридж был разовой акцией», — заметил политик.

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