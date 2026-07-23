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20:30, 23 июля 2026 (обновлено: 20:35, 23 июля 2026)Экономика

У Агаты Муцениеце и ее семьи нашли недвижимость на сотни миллионов рублей

«Звездач»: Агата Муцениеце и Петр Дранга владеют жильем на сотни миллионов рублей
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

У Агаты Муцениеце и ее семьи нашли недвижимость на сотни миллионов рублей. Об этом стало известно Telegram-каналу «Звездач».

После развода с бывшим мужем, актером Павлом Прилучным, артистка решила построить загородный дом и потратила на это около 20 миллионов рублей. В коттедже обустроены большие панорамные окна с видом на лес, через которые проникает много естественного света, а также комнаты для детей.

Помимо этого, Муцениеце владеет четырехкомнатной квартирой в столице, в которой жила с экс-супругом и детьми. Среди особенностей жилья — светлый интерьер, просторная кухня-гостиная. Стоимость объекта оценивается более чем в 17,5 миллиона рублей.

В данный момент актриса вместе с мужем, музыкантом Петром Дрангой, и детьми живет в особняке в элитном подмосковном поселке «Княжье Озеро» на Новорижском шоссе. Специалисты оценивают его в 200 миллионов рублей, а интерьер с премиальной отделкой, дизайнерским освещением, дорогой мебелью и техникой — еще в 30 миллионов. Кроме дома хозяев, на территории находится отдельный коттедж для обслуживающего персонала с просторными комнатами, кованой лестницей и большой территорией с собственным садом.

По словам Муцениеце, атмосфера поселка напоминает ей сериал «Отчаянные домохозяйки». Среди их соседей — такие звезды, как актер Дмитрий Нагиев, юморист Гарик Харламов, певец Алексей Чумаков и певица Юлия Ковальчук.

Ранее «Звездач» выяснил, что общая стоимость недвижимости Григория Лепса перевалила за миллиард рублей.

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