Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:17, 2 июля 2026Экономика

Стоимость недвижимости Григория Лепса подсчитали

Стоимость недвижимости Григория Лепса перевалила за миллиард рублей
Виктория Клабукова

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Общая стоимость недвижимости Григория Лепса перевалила за миллиард рублей. Что есть в инвестиционном портфеле звезды, подсчитал Telegram-канал «Звездач».

В распоряжении Лепса несколько квартир в Москве, резиденция на Новой Риге и участок в 4,2 гектара в Тверской области рядом с Волгой и Старицким монастырем. В столице певцу принадлежит 300-метровая квартира на Саввинской набережной, откуда открывается вид на Москву-реку. С учетом того что квадратный метр в таком ЖК оценивается более чем в 1,3 миллиона рублей, приобретенные Лепсом апартаменты могут стоить около 390 миллионов рублей. Кроме того, исполнитель располагает здесь парковочным местом стоимостью 18 миллионов.

Вторая квартира Лепса находится в Басманном районе и занимает 130 квадратных метров. На сегодняшний день такая жилплощадь может стоить 60 миллионов рублей. Третья — площадью 52,4 квадратного метра — располагается в сталинке около Новоарбатского моста. С таким расположением объект может оцениваться в 40 миллионов рублей.

Роскошный загородный особняк знаменитости находится в деревне Поздняково на 8-м километре Новорижского шоссе. Лепс подумывает продать резиденцию — он выставил ее на продажу в декабре 2025 года. Суммарная ее стоимость вместе с участком в 40 соток и двухэтажным гостевым домом, где разместилась студия звукозаписи, спортзал и бильярдная, составляет 550 миллионов рублей.

К февралю в продаже остался особняк с участком меньшей площади — 20 соток. В главном доме расположено семь спален, десять ванных, несколько сезонных гардеробных и библиотека. Также будущий хозяин усадьбы сможет похвастаться зимним садом, большим бассейном с сауной и спа-зоной. Для удобства в доме размещен встроенный гараж на два автомобиля. Продажу тогда объясняли предстоящей свадьбой Лепса с 19-летней Авророй Кибой, но роман подошел к концу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл реакцию Украины на удар возмездия

    Семья виновника ДТП потребовала от матери невыжившего ребенка более миллиона рублей

    В МИД России раскрыли главную проблему с выбором переговорщика от ЕС

    Сыгравшая проклятую девочку в «Звонке» актриса умерла бездомной от СПИДа в 35 лет

    В квартире российского поселка холодильник взорвался и проломил стену

    Посла Швеции вызовут в МИД России

    Белорусов призвали воздержаться от поездок в Россию после удара по автобусу

    В России назвали условия быстрого завершения СВО

    Кувшины с серебром и 6000-летние осколки посуды нашли в Москве

    Техногигант не смог избежать штрафа в миллиарды евро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok