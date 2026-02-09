Лепс решил избавиться от особняка в Подмосковье

Лепс выставил на продажу свой подмосковный особняк за полмиллиарда рублей

Российский певец Григорий Лепс решил избавиться от подмосковной недвижимости. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на представителя ассоциации агентств элитной недвижимости AREA Диану Достовалову.

На продажу выставлен дом Лепса в тихом поселке на 8-м километре Новорижского шоссе. За поместье площадью 1,8 тысячи квадратных метров артист просит 550 миллионов рублей. Впервые объект появился в продаже в мае 2025 года. Тогда за полтора миллиарда рублей вместе с домом предлагался участок в 40 соток и второй гостевой дом, где разместилась студия звукозаписи.

Сегодняшний лот представляет собой особняк с участком меньшей площади — 20 соток. В главном доме расположено семь спален, десять ванных, несколько сезонных гардеробных и библиотека. Также будущий хозяин усадьбы сможет похвастаться зимним садом, большим бассейном с сауной и спа-зоной. Также для удобства покупателя в доме размещен встроенный гараж на два автомобиля.

Дизайн поместья выдержан в тайском стиле, в среде экспертов объект считается нестандартным и уникальным. По мнению Достоваловой, такой особняк обладает хорошим потенциалом и может сравниться с домом актера Стивена Сигала на Рублевке. Объект продается за 700 миллионов рублей. Это двухэтажный дом общей площадью 500 квадратных метров с тремя спальнями, кинотеатром и винной комнатой.