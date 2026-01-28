Реклама

03:06, 28 января 2026

Стивен Сигал захотел избавиться от особняка на Рублевке

Стивен Сигал продает особняк на Рублевке
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Российско-американский актер, мастер боевых искусств Стивен Сигал продает свой особняк на Рублево-Успенском шоссе в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости.

На территории участка в 15 соток расположен двухэтажный дом общей площадью 500 квадратных метров. В нем три спальни, три санузла, кинотеатр, винная комната, кабинет, гараж на два автомобиля. Также имеется гостевой дом с баней и беседка-барбекю.

Артист просит за объект 700 миллионов рублей.

Ранее Стивен Сигал заявил, что его стали воспринимать иначе после получения гражданства РФ. По словам звезды голливудских боевиков, он гордится тем, что является россиянином.

