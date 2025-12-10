Сигал рассказал об отношении к нему после получения гражданства РФ

Сигал заявил, что его стали воспринимать иначе после получения гражданства РФ

Российско-американский актер Стивен Сигал рассказал о том, как поменялось отношение к нему после принятия российского гражданства. Его слова передает ТАСС.

«Теперь люди стали воспринимать меня не как американскую звезду фильмов, мастера единоборств или музыканта. Кто-то ненавидит меня за российское гражданство, кто-то, наоборот, считает, что это замечательно, поддерживает меня», — сообщил артист.

По словам звезды голливудских боевиков, он гордится тем, что является россиянином. «Чувствовал связь с Россией не только из-за того, что у меня семья родом отсюда. Я действительно люблю эту страну», — добавил Сигал.

Ранее стало известно, что американский актер Стивен Сигал, известный по ролям в культовых голливудских боевиках, раскритиковал желание кинематографистов из США снимать русских актеров в образе антагонистов.