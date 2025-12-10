Реклама

15:21, 10 декабря 2025

Голливудский актер раскритиковал стереотип о плохих русских

Актер Стивен Сигал раскритиковал режиссеров из США за стереотип о плохих русских
Ольга Коровина

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Американский актер Стивен Сигал, известный по ролям в культовых голливудских боевиках, раскритиковал желание кинематографистов из США снимать русских актеров в образах антагонистов. Его комментарий приводит ТАСС.

«В Америке проблема заключается в том, что есть определенные установки. Например, "плохие парни" — это русские или арабы», — пояснил артист.

Сигал добавил, что надеется в будущем увидеть более объективный и приближенный к реальной жизни американский кинематограф. Он также отметил, что в России есть много талантливых режиссеров, и выразил уверенность в том, что киноиндустрия в стране продолжит развиваться.

Звезда фильмов «В осаде» и «Приказано уничтожить» получил российское гражданство в 2016 году. 30 мая 2024 года за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества президент России Владимир Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы.

Ранее Сигал заявил, что гордится быть русским. По словам актера, единство и готовность оказывать поддержку друг другу являются главными достоинствами россиян.

