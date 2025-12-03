Реклама

15:12, 3 декабря 2025Культура

Голливудский актер заявил о гордости быть русским

Американский актер Стивен Сигал заявил, что гордится быть русским
Ольга Коровина

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Американский актер Стивен Сигал, известный по ролям в культовых голливудских боевиках, заявил, что гордится быть русским. Его слова передает ТАСС.

По словам актера, единство и готовность оказывать поддержку друг другу являются главными достоинствами россиян. Именно это выделяет Россию на фоне других стран, подчеркнул он.

«Если Господь даст мне возможность остаться в России и продолжать здесь свое дело, я буду благодарен», — добавил Сигал.

Звезда фильмов «В осаде» и «Приказано уничтожить» получил российское гражданство в 2016 году. 30 мая 2024 года за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества президент России Владимир Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы.

Ранее актер заявил о желании сняться в российском кино. Он отметил, что хотел бы вернуться в киноиндустрию. По словам Сигала, у него уже есть предварительные планы.

