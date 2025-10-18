Культура
08:24, 18 октября 2025

Голливудский актер заявил о желании сняться в российском кино

Актер Стивен Сигал заявил, что хотел бы сняться в российском кино
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumo / URA.RU / Global Look Press

Американский актер Стивен Сигал, известный по ролям в культовых голливудских боевиках, заявил о желании сняться в российском кино. Об этом он сообщил ТАСС.

Он отметил, что хотел бы вернуться в киноиндустрию. По словам актера, у него уже есть предварительные планы. Однако Сигал не стал раскрывать подробностей.

Ранее Стивен Сигал назвал себя русским и заявил, что не работает с США. Звезда фильмов «В осаде» и «Приказано уничтожить» получил российское гражданство в 2016 году. 30 мая 2024 года «за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества» президент России Владимир Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы.

