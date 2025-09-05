Американский актер назвал себя русским

Культовый актер Стивен Сигал назвал себя русским и заявил, что не работает с США

Американский актер Стивен Сигал, известным по ролям во многих боевиках, назвал себя русским. Его слова передает издание ТАСС.

После участия в пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) Сигал пообщался с журналистами.

«Я не работаю с США, я — русский», — ответил он на вопросы журналистов о диалоге России и США.

Известно, что звезда фильмов «В осаде» и «Приказано уничтожить» получил российское гражданство в 2016 году. 30 мая 2024 года «за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества» Путин наградил Стивена орденом Дружбы.

Ранее стало известно, что американский актер, спецпредставитель МИД России по гуманитарным связям России и США Стивен Сигал приехал на Восточный экономический форум. Артист присутствует на пленарном заседании форума, где будет выступать президент России Владимир Путин.