12:13, 5 сентября 2025

Американский актер назвал себя русским

Культовый актер Стивен Сигал назвал себя русским и заявил, что не работает с США
Андрей Шеньшаков

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Американский актер Стивен Сигал, известным по ролям во многих боевиках, назвал себя русским. Его слова передает издание ТАСС.

После участия в пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) Сигал пообщался с журналистами.

«Я не работаю с США, я — русский», — ответил он на вопросы журналистов о диалоге России и США.

Известно, что звезда фильмов «В осаде» и «Приказано уничтожить» получил российское гражданство в 2016 году. 30 мая 2024 года «за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества» Путин наградил Стивена орденом Дружбы.

Ранее стало известно, что американский актер, спецпредставитель МИД России по гуманитарным связям России и США Стивен Сигал приехал на Восточный экономический форум. Артист присутствует на пленарном заседании форума, где будет выступать президент России Владимир Путин.

