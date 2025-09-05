Культура
06:20, 5 сентября 2025Культура

Стивен Сигал приехал на ВЭФ

РИА Новости: Стивен Сигал присутствует на пленарном заседании ВЭФ
Марина Совина
Стивен Сигал

Стивен Сигал. Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Американский актер, спецпредставитель МИД России по гуманитарным связям России и США Стивен Сигал приехал на Восточный экономический форум (ВЭФ-2025), об этом сообщает РИА Новости.

Артист присутствует на пленарном заседании форума, где будет выступать президент России Владимир Путин.

Для Сигала зарезервировано место в первом ряду сектора слева, напротив трибуны, с которой выступит российский лидер.

Ранее Сигал посетил торжественный парад на Красной площади, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На мероприятии также присутствовал сербский режиссер Эмир Кустурица.

