РИА Новости: Стивен Сигал и Эмир Кустурица посетили парад Победы

Режиссер Эмир Кустурица и представитель МИД России по гуманитарным связям с США, актер и мастер боевых искусств Стивен Сигал 9 мая посетили торжественный парад на Красной площади, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщают РИА Новости.

На парад также прибыли официальные делегации ряда дружественных России стран. В частности, председатель КНР Си Цзиньпин стал одним из почетных гостей, а также президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

В праздничном шествии приняли участие военнослужащие стран СНГ и ряда других государств, включая Египет и Монголию. Также в этом году парад Победы посетили военные из КНДР. Президент России Владимир Путин поблагодарил их за помощь в освобождении Курской области.