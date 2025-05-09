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12:16, 9 мая 2025Россия

Кустурица и Сигал посетили парад Победы на Красной площади

РИА Новости: Стивен Сигал и Эмир Кустурица посетили парад Победы
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Михаил Воскресенский / Фотохост-агентство РИА Новости

Режиссер Эмир Кустурица и представитель МИД России по гуманитарным связям с США, актер и мастер боевых искусств Стивен Сигал 9 мая посетили торжественный парад на Красной площади, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщают РИА Новости.

На парад также прибыли официальные делегации ряда дружественных России стран. В частности, председатель КНР Си Цзиньпин стал одним из почетных гостей, а также президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

В праздничном шествии приняли участие военнослужащие стран СНГ и ряда других государств, включая Египет и Монголию. Также в этом году парад Победы посетили военные из КНДР. Президент России Владимир Путин поблагодарил их за помощь в освобождении Курской области.

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