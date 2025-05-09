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11:38, 9 мая 2025Россия

Путин поблагодарил военных из КНДР

Путин поприветствовал и поблагодарил военных из КНДР за помощь в Курской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поприветствовал и поблагодарил северокорейских военных за помощь в освобождении Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Владимир Путин лично поприветствовал представителей ВС КНДР. Каждого — поблагодарил за помощь вооруженным силам РФ в освобождении Курской области от ВСУ (Вооруженных сил Украины — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в сообщении.

На опубликованных каналом кадрах видно, как российский лидер жмет руку одному из военнослужащих в парадной форме, а также разговаривает с ним при помощи переводчика.

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