Путин поблагодарил военных из КНДР

Путин поприветствовал и поблагодарил военных из КНДР за помощь в Курской области

Президент России Владимир Путин поприветствовал и поблагодарил северокорейских военных за помощь в освобождении Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Владимир Путин лично поприветствовал представителей ВС КНДР. Каждого — поблагодарил за помощь вооруженным силам РФ в освобождении Курской области от ВСУ (Вооруженных сил Украины — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в сообщении.

На опубликованных каналом кадрах видно, как российский лидер жмет руку одному из военнослужащих в парадной форме, а также разговаривает с ним при помощи переводчика.