Военных из КНДР заметили на Красной площади

Военные из КНДР присутствуют на трибунах на Красной площади

В параде Победы в Москве примут участие военные из КНДР. Их заметили на трибунах на Красной площади, пишет Shot.

На кадрах, опубликованных изданием, северокорейские военные одеты в парадную форму.

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Северную Корею на торжествах в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будет представлять посол.

Он также отмечал, что в параде ожидается участие военных из 13 стран: Азербайджана, Вьетнама, Белоруссии, Египта, Казахстана, Китая, Киргизии, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.