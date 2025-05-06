В Кремле ответили на вопрос об участии военных КНДР в параде Победы

Ушаков: Военные КНДР не будут принимать участие в параде на Красной площади

Военнослужащие Корейской народной армии не будут принимать участие в параде на Красной площади, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

По его словам, в параде ожидается участие военных из 13 стран: Азербайджана, Вьетнама, Белоруссии, Египта, Казахстана, Китая, Киргизии, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Отвечая на вопрос о возможном участии военных КНДР, представитель Кремля заявил, что «назвал все страны, которые участвуют».

Ранее Ушаков сообщил, что Северную Корею на торжествах в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будет представлять посол. Он отметил, что приглашение посетить парад Победы было также направлено послу США в Москве Линн Трейси.