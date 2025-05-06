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16:11, 6 мая 2025Мир

Помощник Путина назвал представителя КНДР на параде Победы

Ушаков: КНДР на параде Победы в Москве представит посол
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Юрий Ушаков

Юрий Ушаков. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Северную Корею на торжествах в честь 80-летия Победы в Великой отечественной войне будет представлять посол. Об этом сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«На параде Победы 9 мая будут присутствовать 29 иностранных лидеров (...). КНДР на параде будет представит посол», — указал представитель Кремля.

Ранее Ушаков сообщил, что приглашение посетить парад Победы было направлено послу США в Москве Линн Трейси.

29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин может наградить бойцов из КНДР, сражавшихся в Курской области.

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