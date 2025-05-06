Помощник Путина назвал представителя КНДР на параде Победы

Ушаков: КНДР на параде Победы в Москве представит посол

Северную Корею на торжествах в честь 80-летия Победы в Великой отечественной войне будет представлять посол. Об этом сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«На параде Победы 9 мая будут присутствовать 29 иностранных лидеров (...). КНДР на параде будет представит посол», — указал представитель Кремля.

Ранее Ушаков сообщил, что приглашение посетить парад Победы было направлено послу США в Москве Линн Трейси.

29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин может наградить бойцов из КНДР, сражавшихся в Курской области.