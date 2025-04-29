В Кремле высказались о награждении Путиным сражавшихся под Курском бойцов из КНДР

Песков допустил, что Путин может наградить сражавшихся под Курском военных КНДР

Президент России Владимир Путин может наградить бойцов из КНДР, сражавшихся в Курской области. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Пока мне не известно об этих планах, но этого нельзя исключать», — допустил представитель Кремля.

Журналисты также задали Пескову вопрос об участии северокорейских бойцов в параде Победы 9 Мая, однако пресс-секретарь президента переадресовал его Минобороны России.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов допустил, что военных КНДР могут задействовать в зоне спецоперации. Он также заявил, что сейчас солдаты из Северной Кореи «готовятся к другим задачам», о которых станет известно позже.

Россия впервые официально признала участие КНДР в боях за Курскую область 26 апреля. Президент Владимир Путин поблагодарил северокорейских бойцов, отметив, что они действовали в полном соответствии с международным правом, а также в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанным в июне 2024 года.