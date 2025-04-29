Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:21, 29 апреля 2025Россия

В Кремле высказались о награждении Путиным сражавшихся под Курском бойцов из КНДР

Песков допустил, что Путин может наградить сражавшихся под Курском военных КНДР
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин может наградить бойцов из КНДР, сражавшихся в Курской области. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Пока мне не известно об этих планах, но этого нельзя исключать», — допустил представитель Кремля.

Журналисты также задали Пескову вопрос об участии северокорейских бойцов в параде Победы 9 Мая, однако пресс-секретарь президента переадресовал его Минобороны России.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов допустил, что военных КНДР могут задействовать в зоне спецоперации. Он также заявил, что сейчас солдаты из Северной Кореи «готовятся к другим задачам», о которых станет известно позже.

Россия впервые официально признала участие КНДР в боях за Курскую область 26 апреля. Президент Владимир Путин поблагодарил северокорейских бойцов, отметив, что они действовали в полном соответствии с международным правом, а также в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанным в июне 2024 года.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ставший жертвой взрыва генерал Москалик был участником переговоров по Украине

    В Запорожской области дрон ВСУ атаковал школьный автобус

    Россиянам раскрыли последствия долгих шашлычных застолий

    Банда подростков расхищала бомбоубежища в российском городе ради контента

    В Кремле отреагировали на вопрос об участии военных КНДР в параде Победы в Москве

    Раскрыта неожиданная польза томатов

    Россиянка приревновала сожителя к другой женщине и переехала его на машине

    В Кремле прокомментировали предложение Зеленского продлить перемирие на 30 дней

    Россияне признались в желании заводить знакомства в отпуске

    Военный эксперт высказался о будущем северокорейского спецназа в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости