Путин поблагодарил подразделения армии КНДР за участие в боях с ВСУ в Курской области

Путин поблагодарил подразделения армии КНДР за участие в боях в Курской области

Президент России Владимир Путин поблагодарил подразделения армии КНДР, которые участвовали в боях по освобождению Курской области от Вооруженных сил Украины. Заявление главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Согласно заявлению главы государства, подразделения Корейской Народной Армии участвовали в боях с ВСУ в полном соответствии с международным правом, а также в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, подписанном в июне 2024 года. В последнем, в частности, говорится о незамедлительном оказании военной помощи в случае вооруженного нападения на одну из Сторон, напомнил президент.

«Корейские друзья действовали исходя из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества (...) Отдаем должное героизму, высокому уровню специальной подготовки и самоотверженности корейских воинов, которые плечом к плечу с российскими бойцами защищали нашу Родину как собственную», — говорится в заявлении Путина.