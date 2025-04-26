Герасимов: Российские военные завершили полное освобождение Курской области

Начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области, в субботу был освобожден последний населенный пункт региона — село Горналь. Глава Генштаба также особо поблагодарил военных КНДР.

Президент поздравил весь личный состав всех воинских подразделений, участвовавших в разгроме Вооруженных сил Украины (ВСУ), вторгшихся на российскую территорию. Он поздравил бойцов и командиров ВС РФ и отметил эффективно действовавшие подразделения — в частности 76-ю дивизию ВДВ, 116-ю дивизию, «Ахмат» и морпехов. «С победой!» — сказал глава государства.

Авантюра киевского режима полностью провалилась, а понесенные противником огромные потери, в том числе и среди наиболее боеспособных, подготовленных и оснащенных в том числе западными образцами техники, сил ВСУ (...) безусловно отразятся на всей линии боевого соприкосновения Владимир Путин президент России

Герасимов отметил героизм военных КНДР

Герасимов в своем докладе отметил, что планы Киева создать в Курской области плацдарм и сорвать продвижение армии России в Донбассе провалились. Общие потери ВСУ составили более 76 тысяч военнослужащих. Также уничтожено свыше 7700 единиц военной техники противника.

Отдельно хочу отметить участие в освобождении приграничных районов Курской области военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики, которые в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими странами оказали значительную помощь в разгроме вклинившейся группировки вооруженных сил Украины Валерий Герасимов начальник Генштаба ВС России

Он заявил, что северокорейские военные, действуя плечом к плечу с российскими бойцами, показали стойкость, мужество и героизм.

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Продолжается создание зоны безопасности в Сумской области

По словам Герасимова, продолжается создание зоны безопасности в приграничных районах Сумской области Украины. Освобождено четыре населенных пункта, общая площадь контролируемой территории составляет более 90 квадратных километров.

Как ранее рассказал источник в группировке войск «Север», бойцы ВСУ в Сумской области вблизи границы с Россией деморализованы — военные жалуются, что их давно не меняли на позициях. Отмечалось, что с беспилотной авиации фиксируется значительное снижение передвижения личного состава к линии боевого соприкосновения, операторы БПЛА все время ведут разведку над позициями украинских войск.

Telegram-канал «Иди и смотри» сообщал, что российские войска, заняв Басовку и Журавку, создают буферную зону в Сумской области для безопасности границ.