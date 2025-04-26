Путин получил доклад от Герасимова об освобождении Курской области

Песков: Герасимов доложил Путину об освобождении Курской области

Начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских неонацистов», — сказал он.

Каких-либо других подробностей пресс-секретарь президента не сообщил.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. В ходе ожесточенных боев российским войскам удавалось освобождать захваченные населенные пункты, в числе которых был город Суджа. По состоянию на 25 апреля, украинские войска потеряли более 75 870 солдат в российском регионе.