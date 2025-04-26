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13:32, 26 апреля 2025Россия

Путин получил доклад от Герасимова об освобождении Курской области

Песков: Герасимов доложил Путину об освобождении Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов. Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских неонацистов», — сказал он.

Каких-либо других подробностей пресс-секретарь президента не сообщил.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. В ходе ожесточенных боев российским войскам удавалось освобождать захваченные населенные пункты, в числе которых был город Суджа. По состоянию на 25 апреля, украинские войска потеряли более 75 870 солдат в российском регионе.

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