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12:09, 13 марта 2025Россия

Армия России освободила Суджу

Минобороны: Армия России освободила Суджу
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Армия России освободила Суджу. Возвращение населенного пункта под российский контроль официально подтвердило Минобороны в сводке о событиях в Курской области.

Суточные потери противника — подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) — составили более 340 человек.

Помимо этого, Российская армия продолжила наносить удары по районам сосредоточения живой силы и техники ВСУ.

Неофициальные сообщения о взятии Суджи появились еще 11 марта — первым об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка. Затем эту информацию подтвердили еще два блогера, освещающие ход конфликта, — Владимир Романов и Евгений Лисицын.

ЖЗЛ
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