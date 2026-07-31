Завоз в Россию трудовых мигрантов из визовых стран ускорился

«Известия»: За полгода в РФ выдали 147 тыс. разрешений на работу для граждан визовых стран

В первом полугодии гражданам визовых стран выдали в России более 147 тысяч разрешений на работу, что почти на треть больше, чем годом ранее. Об этом со ссылкой на данные ЕМИСС пишут «Известия».

Речь идет об адресном найме под потребности конкретных предприятий, потому что в соответствии с механизмом привлечения таких сотрудников работодатель сначала должен получить разрешение.

Профессор кафедры политологии и политического управления Президентской академии Михаил Бурда объяснил, что компаниям стали интересны такие трудовые ресурсы из-за более выгодных условий. Так, приезжающие сотрудники обладают необходимой квалификацией, не могут перевезти с собой семьи и сменить работу в период действия разрешения.

Как показывает статистика, в этом году работодатели чаще всего смотрят в сторону Китая (70,4 тысячи человек), Индии (33,7 тысячи) и Вьетнама (10 тысяч), хотя для последней страны количество приезжих оттуда за год сократилось на десять процентов, а у первых двух — выросло в полтора раза.

Ранее специалисты Федерального научно-исследовательского социологического центра (ФНИСЦ) РАН предупредили, что Россия не сможет отказаться от привлечения иностранной рабочей силы в обозримом будущем, поэтому следует упростить возможности завоза трудовых мигрантов для разных категорий бизнеса.

Между тем мэр Оренбурга Альберт Юмадилов посетовал, что у города не хватает денег на рабочих из Северной Кореи, поэтому пришлось завозить дворников из Сенегала.