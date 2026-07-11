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18:07, 11 июля 2026Экономика

У российского города не хватило денег на рабочих из Северной Кореи

Мэр Оренбурга Юмадилов: У города не хватило денег на рабочих из Северной Кореи
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Изображение: KCNA via Reuters

У Оренбурга не хватило денег на рабочих из Северной Кореи. Об этом сообщил мэр города Альберт Юмадилов, его слова приводит портал 1743.ru.

Как рассказал чиновник, он пытался договориться с Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) о завозе рабочих из этой страны, однако власти государства были не готовы к предложенным Оренбургом зарплатам.

«Насколько я знаю, рабочие из Северной Кореи на 55 тысяч (в месяц) не поедут. Там уровень заработной платы в два-три раза больше», — сообщил Юмадилов. Он с сожалением отметил, что северокорейцы крайне трудолюбивы и «работают как роботы», однако регион «не потянет» их наем.

В итоге вместо северокорейцев в город завезли дворников из Сенегала.

Ранее сообщалось, что российских туристов в КНДР начали возить в музей, посвященный памяти участвовавших в специальной военной операции северокорейских солдат.

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