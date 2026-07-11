У российского города не хватило денег на рабочих из Северной Кореи

Мэр Оренбурга Юмадилов: У города не хватило денег на рабочих из Северной Кореи

У Оренбурга не хватило денег на рабочих из Северной Кореи. Об этом сообщил мэр города Альберт Юмадилов, его слова приводит портал 1743.ru.

Как рассказал чиновник, он пытался договориться с Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) о завозе рабочих из этой страны, однако власти государства были не готовы к предложенным Оренбургом зарплатам.

«Насколько я знаю, рабочие из Северной Кореи на 55 тысяч (в месяц) не поедут. Там уровень заработной платы в два-три раза больше», — сообщил Юмадилов. Он с сожалением отметил, что северокорейцы крайне трудолюбивы и «работают как роботы», однако регион «не потянет» их наем.

В итоге вместо северокорейцев в город завезли дворников из Сенегала.

Ранее сообщалось, что российских туристов в КНДР начали возить в музей, посвященный памяти участвовавших в специальной военной операции северокорейских солдат.