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17:33, 3 июля 2026Путешествия

Россиян в Северной Корее начали возить в музей памяти участвовавших в СВО военных

Российских туристов в Пхеньяне начали возить в музей памяти участвовавших в СВО военных
Алина Черненко

Фото: Danish Siddiqui / Reuters

Российских туристов в КНДР начали возить в музей, посвященный памяти участвовавших в специальной военной операции (СВО) северокорейских солдат. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на одного из побывавших в этой стране соотечественников.

По данным издания, Мемориальный музей боевых подвигов героев зарубежной военной операции находится в столице Северной Кореи Пхеньяне недалеко от Кымсусанского дворца — мавзолея Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. На церемонию его открытия в апреле приезжали северокорейский лидер Ким Чен Ын, председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава Минобороны России Андрей Белоусов.

Как сообщает источник, сначала в музей водили только официальные делегации, а теперь он открыт и для туристов. Однако съемка внутри ограничена. Экспозиция рассказывает об участии военнослужащих КНДР в СВО на Курском направлении.

Ранее сообщалось, что ученые КНДР могли изучить полученные из зоны СВО танки Abrams и Leopard. Военную технику демонстрируют в Мемориальном музее боевых подвигов в зарубежной военной операции в Пхеньяне.

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