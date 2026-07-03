Россиян в Северной Корее начали возить в музей памяти участвовавших в СВО военных

Российских туристов в Пхеньяне начали возить в музей памяти участвовавших в СВО военных

Российских туристов в КНДР начали возить в музей, посвященный памяти участвовавших в специальной военной операции (СВО) северокорейских солдат. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на одного из побывавших в этой стране соотечественников.

По данным издания, Мемориальный музей боевых подвигов героев зарубежной военной операции находится в столице Северной Кореи Пхеньяне недалеко от Кымсусанского дворца — мавзолея Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. На церемонию его открытия в апреле приезжали северокорейский лидер Ким Чен Ын, председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава Минобороны России Андрей Белоусов.

Как сообщает источник, сначала в музей водили только официальные делегации, а теперь он открыт и для туристов. Однако съемка внутри ограничена. Экспозиция рассказывает об участии военнослужащих КНДР в СВО на Курском направлении.

Ранее сообщалось, что ученые КНДР могли изучить полученные из зоны СВО танки Abrams и Leopard. Военную технику демонстрируют в Мемориальном музее боевых подвигов в зарубежной военной операции в Пхеньяне.