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01:46, 24 июля 2026 (обновлено: 01:50, 24 июля 2026)Мир

В Австрии неожиданно высказались о санкциях против России

Австрийский депутат Вилимски: Новые санкции ЕС против России ведут к бесконечной войне
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: James Arthur Gekiere / Globallookpress.com

Новые санкции Европейского союза (ЕС) против России ведут к бесконечной войне. Об этом заявил депутат Европарламента от Австрийской партии свободы Гаральд Вилимски, его цитирует РИА Новости.

Он прокомментировал принятие 21-го пакета антироссийских санкций, подчеркнув, что новые рестрикции не могут заменить реальные переговоры об урегулировании украинского конфликта.

«Тот, кто считает, что именно 21-й пакет санкций принесет тот перелом, которого не смогли добиться предыдущие двадцать пакетов, действует не только наивно, но и безответственно», — отметил депутат.

Он также добавил, что европейские страны все сильнее ощущают на себе экономические последствия санкций.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас ранее заявила, что утвержденный 21-й пакет санкций против России стал самым крупным за четыре года. По ее словам, Евросоюз введет санкции против 50 военно-промышленных предприятий, «ключевых участников производства российских беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия».

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