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00:42, 24 июля 2026 (обновлено: 00:46, 24 июля 2026)Мир

Экс-аналитик ЦРУ раскрыл условие для урегулирования конфликта на Украине

Биби: Конфликт на Украине не решить без нормализации отношений между Россией и США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Конфликт на Украине не решить без нормализации отношений между Россией и США. Об этом «Известиям» рассказал бывший глава аналитического отдела ЦРУ по РФ Джордж Биби.

Соединенные Штаты не могут просто «умыть руки» и переложить всю ответственность за конфликт на Европу, считает он.

Биби признал, что ни украинский кризис, ни более масштабную задачу — стабильность в меняющемся миропорядке — не решить без нормальных отношений с Россией.

Ранее Биби заявил, что без достижения мира и компромисса с Россией Украина останется усеченной, разбалансированной страной.

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