05:40, 28 октября 2025Мир

Экс-сотрудник ЦРУ рассказал о последствиях отказа Украины от мира с Россией

Аналитик Биби: Без заключения мира с РФ Украина останется усеченной страной
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Без достижения мира и компромисса с Россией Украина останется усеченной, разбалансированной страной. С таким заявлением выступил в эфире YouTube-канала экс-директор отдела ЦРУ по анализу России Джордж Биби.

«Если не будет достигнут компромисс для прекращения конфликта, думаю, наиболее вероятно, что Украина останется как дисфункциональная обрубленная страна», — отметил аналитик.

При отсутствии мирного соглашения, учитывающего интересы безопасности РФ, Москва, по мнению эксперта, будет иметь полное право препятствовать возрождению на оставшейся под контролем Запада части Украины антироссийского государства. И это в итоге распространит нестабильность по всей Европе, резюмировал Биби.

Ранее депутат Верховной рады Вадим Ивченко заявил, что условия прекращения конфликта для Владимира Зеленского будут намного хуже, чем те, что были предложены ему в Стамбуле в 2022 году. Как считает политик, в случае достижения каких-либо договоренностей без участия Киева, украинского лидера просто поставят перед фактом и принудят к их выполнению.

В свою очередь, депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что Зеленский и его режим виновны в геноциде народа Украины.

