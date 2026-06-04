Глава «Газпром-медиа» раскрыл влияние популярного сериала на российский город

Жаров заявил о притоке туристов в Рыбинск после премьеры сериала «Подслушано в Рыбинске»

Гендиректор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров заявил о притоке туристов в Рыбинск после премьеры популярного сериала «Подслушано в Рыбинске». Влияние проекта на жизнь российского города он раскрыл на стратегической сессии «Креативных диалогов» в музее-заповеднике «Царское Село», сообщается в релизе «Газпром-медиа», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Жаров напомнил, что сериал «Подслушано в Рыбинске» вышел в январе 2025 года. По его словам, вместе с тем в городе была запущена региональная программа с аудиогидами, квестом и презентацией. В результате в мае того же года число бронирований в Рыбинске среди туристов выросло на 72 процента, указал глава холдинга.

«Инвестируя в креативный продукт и обсуждая, какой результат хотят получить, регионы получают новых туристов и интерес», — добавил Жаров.

Ранее Жаров рассказал, сколько зарабатывает видеохостинг Rutube. По его словам, по итогам 2025 года выручка от рекламы на платформе превысила 2,2 миллиарда рублей.