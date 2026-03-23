12:39, 23 марта 2026Интернет и СМИ

Глава «Газпром-медиа» раскрыл доходы Rutube

Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Генеральный директор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров рассказал, сколько зарабатывает на рекламе видеохостинг Rutube. Доходы он раскрыл в интервью изданию «Ъ».

По словам Жарова, по итогам 2025 года выручка от рекламы на Rutube превысила 2,2 миллиарда рублей. Он также подчеркнул, что это в четыре раза больше, чем было в 2024 году.

«План на 2026 [год] — выйти на уровень не менее шести миллиардов рублей. Мы видим, что платформа постепенно переходит из фазы активных инвестиций в стадию, когда вложения начинают возвращаться», — добавил глава «Газпром-медиа».

Ранее Жаров назвал книги, которые он считает обязательными для прочтения. К ним он, в частности, отнес повесть Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Это произведение он назвал «вечным ориентиром человечности».

    Последние новости

    В Кремле отреагировали на вопрос о задержании танкера Deyna во Франции

    Среди экипажа задержанного Францией танкера не оказалось граждан России

    Профессиональный «покупатель» отсудил миллионы за мелкий дефект на машине

    WhatsApp и запрет на VPN помешали российскому судье раскрыть преступление

    Синоптик раскрыл темпы таяния снега в Москве

    Названы главные причины жалоб мужчин на женщин

    Популярный способ улучшения качества сна оказался опасным

    Новый глава ЦПК назвал приоритетную задачу

    Россияне упали в океан с высоты 50 метров в Таиланде и попали на видео

    Telegram оштрафовали на миллионы рублей в России

    Все новости
