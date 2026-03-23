Глава «Газпром-медиа» раскрыл доходы Rutube

Глава «Газпром-медиа» Жаров: Выручка Rutube в 2025 году превысила 2,2 млрд руб.

Генеральный директор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров рассказал, сколько зарабатывает на рекламе видеохостинг Rutube. Доходы он раскрыл в интервью изданию «Ъ».

По словам Жарова, по итогам 2025 года выручка от рекламы на Rutube превысила 2,2 миллиарда рублей. Он также подчеркнул, что это в четыре раза больше, чем было в 2024 году.

«План на 2026 [год] — выйти на уровень не менее шести миллиардов рублей. Мы видим, что платформа постепенно переходит из фазы активных инвестиций в стадию, когда вложения начинают возвращаться», — добавил глава «Газпром-медиа».

Ранее Жаров назвал книги, которые он считает обязательными для прочтения. К ним он, в частности, отнес повесть Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Это произведение он назвал «вечным ориентиром человечности».