13:35, 1 февраля 2026

Глава «Газпром-медиа» назвал обязательную к прочтению книгу

Глава «Газпром-медиа» Жаров назвал «Маленького принца» обязательным к прочтению
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Emilita / Shutterstock / Fotodom

Гендиректор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров рассказал, какую книгу, по его мнению, нужно прочитать каждому. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал главной рекомендацией сказочную повесть Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц».

Жаров отметил, что говорить об обязательной для чтения книге можно в двух плоскостях — духовной и общечеловеческой. «Для людей религиозных — это, безусловно, фундаментальные тексты религиозных традиций — Библия, Коран, Трипитака или другие священные книги. Это основа для понимания ценностей и истории целых цивилизаций», — порассуждал он и добавил, что их чтение — это диалог с историей, философией, искусством и этикой, определившими мир.

«Если же говорить о книге, которая говорит с читателем любого происхождения на универсальном языке сердца, то моя безусловная рекомендация — "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери. Эта книга-притча на удивительно простом языке говорит о самом важном: ответственности ("Мы в ответе за тех, кого приручили"), умении видеть сердцем и о том, что нельзя терять внутреннего ребенка, взрослея», — заявил глава «Газпром-медиа».

Он подчеркнул, что произведение Сент-Экзюпери — «это лаконичный и вечный ориентир человечности, актуальный в любом возрасте».

Ранее Жаров рассказал, какой номер в шоу Comedy Club ему нравится. Он назвал любимой миниатюру «Табличка», в которой сотрудники компании пытаются решить, как им повесить табличку на дверь начальника.

