Глава «Газпром-медиа» назвал любимый номер в Comedy Club

Глава «Газпром-медиа» Жаров назвал номер «Табличка» в шоу Comedy Club любимым

Гендиректор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров рассказал, какой номер в шоу Comedy Club ему нравится. Его название он раскрыл в разговоре с «Лентой.ру».

Жаров назвал любимым номер Comedy Club «Табличка», в котором сотрудники компании пытаются решить, как им повесить табличку на дверь начальника. «Этот скетч — гениальная офисная сатира, тонкая и точная аллюзия на абсурд бюрократической системы крупной компании, где самый простой запрос — повесить табличку — обрастает невероятными сложностями, совещаниями и противоречивыми указаниями», — заявил он.

Глава «Газпром-медиа» добавил, что сила этой миниатюры заключается в том, что с разыгрываемой в ней ситуацией сталкивались многие люди в больших компаниях. По его словам, номер «высмеивает не людей, а систему, превращающую здравый смысл в невозможную роскошь».

Ранее звезда Comedy Club Павел Воля высказался о цензуре в Comedy Club. Он заявил, что никогда не сталкивался с ограничениями во время работы в проекте.

Выпуск Comedy Club с номером «Табличка» вышел в эфир 29 ноября 2019 года. По сюжету сотрудники компании на совещании обсуждают, нужно ли им прибить или приклеить табличку к двери начальника. Один из сотрудников показывает презентацию о том, что такое табличка, другой создает группу в мессенджере WhatsApp для решения задачи, третий — запускает Telegram-канал, посвященный этой проблеме.