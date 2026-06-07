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08:00, 7 июня 2026Бывший СССРЭксклюзив

Бывший президент постсоветской страны сделал заявление о втягивании в конфликт на Украине

Додон: Молдавию втягивают в конфликт на Украине через Приднестровье
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетПМЭФ-2026

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout via Reuters

Втягивание Молдавии в конфликт на Украине через Приднестровье это то, чего хотят поддерживающие продолжение боевых действий люди. Об этом заявил пятый президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон рассказал в интервью «Ленте.ру».

«Те, которые хотят продолжения войны, им нужно втягивание новых территорий [в конфликт]. Самый плохой сценарий для нас, для всех, это втягивание, к примеру, Приднестровского региона», — отметил он.

По словам Додона, Белоруссию тоже вспоминают в последнее время очень часто в этом смысле. Политик также привел в пример и Грузию, где нынешние власти регулярн рассказывают о попытках стран Запада втянуть страну в конфликт в 2022 году.

Ранее Игорь Додон высказал мнение, что следующие полтора-два года в Молдавии будут очень важными в контексте украинского кризиса и отношений с Россией. Причина в том, что специальная военная операция (СВО) может остановиться уже в этом году.

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