В Киеве протестующие перешли от поддержки Федорова к критике Зеленского

В Киеве протесты в поддержку экс-министра обороны Федорова перешли к критике Зеленского

В Киеве протесты в поддержку отправленного в отставку с должности министра обороны Украины Михаила Федорова переросли в акции с критикой президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Время.ua».

Многие протестующие пришли с плакатами с критикой украинского президента, на некоторых из них Зеленского называют «ликвидатором Украины».

Также среди протестующих был замечен мужчина с плакатом, на котором изображена фотография Зеленского с надписью «Преступник» и списком статей Конституции и Уголовного кодекса, которые, по его мнению, были нарушены украинским лидером.

«Участники акции скандируют "Ганьба!" ("Позор!", — прим. "Ленты.ру") и заявляют: "Они воюют, чтобы вы проводили реформы, а не это". В настоящее время в акции принимает участие около семи тысяч человек», — передает издание.

Ранее сообщалось, что жители Украины в разных городах стали использовать дымовые шашки на площадях, где проходят митинги против главнокомандующего Вооруженными силами страны (ВСУ) Александра Сырского.