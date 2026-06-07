ВС РФ уничтожили редкий шведский танк STRV-103 в Харьковской области

Российские военные уничтожили редкий шведский танк STRV-103 в Харьковской области. Об этом рассказал РИА Новости начальник огневого поражения с позывным Метеор.

«В ходе выполнения специальных задач операторами ударных FPV-дронов 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" был поражен редкий шведский танк STRV-103. Технику противника уничтожили в капонире в Харьковской области», — уточнил он.

В ходе техники противника в тыловых районах на харьковском направлении был обнаружен пункт временной дислокации украинских танкистов. Координаты передали командованию по штатным каналам связи. Далее к работе приступили расчеты ударных FPV-дронов на оптоволоконном управлении.

В мае боец 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» рассказал, как его сослуживец по одной детали вычислил атаковавший несколько месяцев российские позиции танк Вооруженных сил Украины и уничтожил его.

Ранее сообщалось, что военнослужащий 55-й гвардейской дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки войск «Центр», в одиночку взял под контроль два опорных пункта на добропольском направлении. По словам морпеха с позывным Борода, его подразделение выбило противника из одного укрепленного опорного пункта.