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07:54, 7 июня 2026Россия

Российские военные уничтожили редкий танк в Харьковской области

ВС РФ уничтожили редкий шведский танк STRV-103 в Харьковской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные уничтожили редкий шведский танк STRV-103 в Харьковской области. Об этом рассказал РИА Новости начальник огневого поражения с позывным Метеор.

«В ходе выполнения специальных задач операторами ударных FPV-дронов 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" был поражен редкий шведский танк STRV-103. Технику противника уничтожили в капонире в Харьковской области», — уточнил он.

В ходе техники противника в тыловых районах на харьковском направлении был обнаружен пункт временной дислокации украинских танкистов. Координаты передали командованию по штатным каналам связи. Далее к работе приступили расчеты ударных FPV-дронов на оптоволоконном управлении.

В мае боец 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» рассказал, как его сослуживец по одной детали вычислил атаковавший несколько месяцев российские позиции танк Вооруженных сил Украины и уничтожил его.

Ранее сообщалось, что военнослужащий 55-й гвардейской дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки войск «Центр», в одиночку взял под контроль два опорных пункта на добропольском направлении. По словам морпеха с позывным Борода, его подразделение выбило противника из одного укрепленного опорного пункта.

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