Лукашенко рассказал о крышевании топливных воров

Лукашенко: Некоторые сотрудники правоохранительных органов крышуют похитителей топлива

Некоторые сотрудники правоохранительных органов Белоруссии «крышуют» похитителей топлива. Об этом рассказал президент республики Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Особенно возмущает, что некоторые сотрудники правоохранительных органов вместо того, чтобы бороться с этими несунами, входят с ними в долю и "крышуют", как в лихие 90-е», — рассказал Лукашенко.

По его словам, МВД республики выявили 46 преступлений, включая воровство горюче-смазочных материалов, комплектующих и запасных вещей, а также взяточничество.

Ранее Лукашенко назвал базой мирный подход к решению вопросов со странами Лиги арабских государств (ЛАГ). Подробностями отношений Минска с состоящей из 22 государств организацией он поделился во время встречи с председателем Арабского парламента Мухаммедом Ахмедом Аль-Ямахи