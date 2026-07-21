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13:26, 21 июля 2026Бывший СССР

Лукашенко рассказал о крышевании топливных воров

Лукашенко: Некоторые сотрудники правоохранительных органов крышуют похитителей топлива
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: president.gov.by

Некоторые сотрудники правоохранительных органов Белоруссии «крышуют» похитителей топлива. Об этом рассказал президент республики Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Особенно возмущает, что некоторые сотрудники правоохранительных органов вместо того, чтобы бороться с этими несунами, входят с ними в долю и "крышуют", как в лихие 90-е», — рассказал Лукашенко.

По его словам, МВД республики выявили 46 преступлений, включая воровство горюче-смазочных материалов, комплектующих и запасных вещей, а также взяточничество.

Ранее Лукашенко назвал базой мирный подход к решению вопросов со странами Лиги арабских государств (ЛАГ). Подробностями отношений Минска с состоящей из 22 государств организацией он поделился во время встречи с председателем Арабского парламента Мухаммедом Ахмедом Аль-Ямахи

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