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15:40, 20 июля 2026Бывший СССР

Лукашенко описал отношения с 22 странами словом «база»

Лукашенко назвал базой мирный подход к решению вопросов со странами ЛАГ
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Пресс-служба президента Белоруссии / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «базой» мирный подход к решению вопросов со странами Лиги арабских государств (ЛАГ). Подробностями отношений Минска с состоящей из 22 государств организацией он поделился во время встречи с председателем Арабского парламента Мухаммедом Ахмедом Аль-Ямахи, передает приближенный к политику Telegram-канал «Пул Первого».

«У нас есть существенная основа укрепления и база наших отношений — это мирный подход к решению любых вопросов», — подчеркнул белорусский лидер.

В Белоруссию также прибыли представители Объединенных Арабских Эмиратов, Египта, Ливии и Иордании. Темой их встречи с Лукашенко стали обмен опытом в законотворчестве, совместные планы на будущее и торговая кооперация.

1 июля Александр Лукашенко прибыл в государство-архипелаг Индонезию с государственным визитом. В ходе встречи он вспомнил про СССР и обсудил сотрудничество двух стран.

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