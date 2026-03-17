03:51, 17 марта 2026Россия

Российский боец в одиночку зачистил опорные пункты ВСУ

РИА Новости: Российский морпех в одиночку зачистил опорные пункты ВСУ в ДНР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Global Look Press

Военнослужащий 55-й гвардейской дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки войск «Центр», в одиночку взял под контроль два опорных пункта и ликвидировал до десяти бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на добропольском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом он рассказал РИА Новости.

По словам морпеха с позывным Борода, его подразделение выбило противника из одного укрепленного опорного пункта. После этого российские военные попытались связаться с командованием, однако не смогли этого сделать из-за особенностей местности. В связи с этим Борода решил отправиться на поиски связи.

По пути он обнаружил небольшой опорный пункт, в котором было три человека. После зачистки он продолжил путь и обнаружил еще одну укрепленную позицию. «Завязался стрелковый бой, также зачистил опорный пункт и уничтожил противника», — сказал боец ВС РФ, добавив, что в результате двух зачисток было ликвидировано около десяти военных ВСУ.

Ранее 68 дней оборонявший позиции боец ВС РФ Сергей Ярашев получил звание Героя России. Все то время, что он оборонял позиции, боеприпасы солдату поставляли при помощи коптеров. Через два месяца его удалось эвакуировать, однако врачам пришлось ампутировать военному обе ступни.

