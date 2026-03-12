Награжденный Путиным боец СВО рассказал подробности о 68 днях обороны от ВСУ

Награжденный Путиным боец Ярашев: Мне доставляли провизию и боеприпасы на дронах

Оборонявший 68 дней позиции российский боец специальной военной операции (СВО) Сергей Ярашев рассказал подробности о произошедшем. Об этом сообщается в Telegram-канале «Известий».

По его словам, сначала он не понял, что попал в свое первое задание на линию соприкосновения.

«Сначала я и не понимал, что я прям в горяче-горяче нахожусь. Но потом уже понял, когда противники [появились], там вокруг их много, техника ездит, дроны летают», — рассказал военнослужащий.

Ярашев нашел укрытие среди старых ангаров в поле. Ночевал он под полом в яме, а провизию и боеприпасы получал на дронах. «Мне доставляли провизию, боеприпасы мои товарищи на дронах. Я так же выходил, забирал по команде. Не сам, потому что опасно было», — поделился воспоминаниями боец.

11 марта президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России Ярашеву после того, как тот 68 дней в одиночку оборонял позиции в районе села Гришино в Донецкой народной республике.