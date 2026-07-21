Россиянам рассказали о страховании посылок

Хрулев: Объявленная ценность и страхование груза помогут получить компенсацию за посылку

Вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев разъяснил, что страхование посылки и объявленная ценность являются ключевыми инструментами для получения компенсации в случае утраты или повреждения почтового отправления. Об этом эксперт рассказал в беседе с RT.

Первым шагом при потере посылки должна стать письменная претензия перевозчику, которую для «Почты России» можно подать в течение шести месяцев со дня отправки через приложение или сайт. Хрулев пояснил, что порядок подачи претензии для «Почты России» закреплен в федеральном законе «О почтовой связи», и на ответ по внутрироссийским отправлениям у оператора есть 30 дней.

Он также предупредил, что размер выплаты напрямую зависит от оформления посылки: если отправитель объявил ценность, ему вернут всю объявленную сумму плюс тариф за пересылку, а если нет — компенсация составит лишь двукратную сумму тарифа. Например, за утерянный дорогой телефон при отправке обычной посылкой за 500 рублей гражданин получит только 1000 рублей, поэтому объявленную ценность при пересылке техники следует оформлять всегда.

С коммерческими службами доставки, по словам эксперта, ситуация регулируется договором и законом «О транспортно-экспедиционной деятельности», где экспедитор возмещает объявленную ценность или документально подтвержденную стоимость груза. При этом на стороне отправителя также действует закон «О защите прав потребителей»: требование о возмещении должно быть удовлетворено в течение десяти дней, а за просрочку начисляется неустойка в размере 3 процентов от цены услуги за каждый день. Упоминание этой неустойки в претензии, как заметил Хрулев, заметно ускоряет выплату, поскольку компании предпочитают закрыть вопрос добровольно.

Для доказательства содержимого посылки эксперт рекомендовал использовать опись вложения по форме 107, которую «Почта России» заверяет при отправке, а также сохранять чеки, выписки по карте, коробки с серийными номерами и снимать процесс упаковки на видео. Такой пакет документов, по его словам, обычно позволяет закрыть вопрос на этапе претензии, поскольку перевозчику проще выплатить возмещение, чем спорить с подготовленным клиентом.

Ранее «Лента.ру» писала, что в рамках расширения сервисов программы лояльности «Почта России» готовится выйти на федеральный рынок мобильных операторов связи. В тестовом режиме «Почта России Мобайл» заработал в 1330 почтовых отделениях в Тверской и Калининградской областях, а также в Якутии.