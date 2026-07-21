Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:38, 21 июля 2026Экономика

Россиянам рассказали о страховании посылок

Хрулев: Объявленная ценность и страхование груза помогут получить компенсацию за посылку
Павел Полтавец (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев разъяснил, что страхование посылки и объявленная ценность являются ключевыми инструментами для получения компенсации в случае утраты или повреждения почтового отправления. Об этом эксперт рассказал в беседе с RT.

Первым шагом при потере посылки должна стать письменная претензия перевозчику, которую для «Почты России» можно подать в течение шести месяцев со дня отправки через приложение или сайт. Хрулев пояснил, что порядок подачи претензии для «Почты России» закреплен в федеральном законе «О почтовой связи», и на ответ по внутрироссийским отправлениям у оператора есть 30 дней.

Он также предупредил, что размер выплаты напрямую зависит от оформления посылки: если отправитель объявил ценность, ему вернут всю объявленную сумму плюс тариф за пересылку, а если нет — компенсация составит лишь двукратную сумму тарифа. Например, за утерянный дорогой телефон при отправке обычной посылкой за 500 рублей гражданин получит только 1000 рублей, поэтому объявленную ценность при пересылке техники следует оформлять всегда.

Материалы по теме:
«Там скоро все разбегутся». Новости о мизерных зарплатах и проблемах в «Почте России» дошли до руководства страны
«Там скоро все разбегутся». Новости о мизерных зарплатах и проблемах в «Почте России» дошли до руководства страны
28 января 2026
«Доставки задерживают, отделения закрывают». Бегство сотрудников из «Почты России» ускорилось. В чем причина массовых увольнений?
«Доставки задерживают, отделения закрывают». Бегство сотрудников из «Почты России» ускорилось. В чем причина массовых увольнений?
10 февраля 2026

С коммерческими службами доставки, по словам эксперта, ситуация регулируется договором и законом «О транспортно-экспедиционной деятельности», где экспедитор возмещает объявленную ценность или документально подтвержденную стоимость груза. При этом на стороне отправителя также действует закон «О защите прав потребителей»: требование о возмещении должно быть удовлетворено в течение десяти дней, а за просрочку начисляется неустойка в размере 3 процентов от цены услуги за каждый день. Упоминание этой неустойки в претензии, как заметил Хрулев, заметно ускоряет выплату, поскольку компании предпочитают закрыть вопрос добровольно.

Для доказательства содержимого посылки эксперт рекомендовал использовать опись вложения по форме 107, которую «Почта России» заверяет при отправке, а также сохранять чеки, выписки по карте, коробки с серийными номерами и снимать процесс упаковки на видео. Такой пакет документов, по его словам, обычно позволяет закрыть вопрос на этапе претензии, поскольку перевозчику проще выплатить возмещение, чем спорить с подготовленным клиентом.

Ранее «Лента.ру» писала, что в рамках расширения сервисов программы лояльности «Почта России» готовится выйти на федеральный рынок мобильных операторов связи. В тестовом режиме «Почта России Мобайл» заработал в 1330 почтовых отделениях в Тверской и Калининградской областях, а также в Якутии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Россия атакует военные цели на Украине. Под удар попал ключевой узел газотранспортной системы, горит черниговский ТЦК
    Психиатр Скрябин объяснил, почему еда из чужой тарелки вкуснее
    Роман Оруэлла «1984» вернулся в лидеры продаж в России
    Спутниковый модем российского «Гонца» испытали
    Названа дальнейшая судьба избившего российскую туристку в Грузии мужчины
    Последствия паводка в Свердловской области попали на видео
    Тягу звезд нелепо одеваться в отпуске объяснили
    Известная украинская певица отменила концерт в Москве из-за пустого зала
    Хоккеист «Вашингтона» рассказал о реакции команды на продление контракта Овечкина
    Военный эксперт рассказал о новейших разработках БПЛА в России
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok