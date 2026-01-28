«Там скоро все разбегутся». Новости о мизерных зарплатах и проблемах в «Почте России» дошли до руководства страны

Матвиенко заявила, что сотрудники «Почты России» могут скоро «разбежаться»

Председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко на пленарном заседании верхней палаты парламента в среду, 28 января, прокомментировала ситуацию, происходящую в «Почте России».

Первый заместитель главы комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов на заседании рассказал о системных проблемах в деятельности организации и сообщил, что сенаторы накануне обсуждали эту работу с генеральным директором акционерного общества (АО) «Почта России» Михаилом Волковым.

Абрамов отметил, что был рассмотрен вопрос о мерах, направленных на осуществление устойчивого развития АО. Большое число сенаторов озвучили огромное множество проблем по работе «Почты России» в своих регионах. Как уточнил спикер, участники пришли к выводу, что поручение президента РФ Владимира Путина об обеспечении обновления и модернизации отделений почтовой связи в сельской местности не выполнено, поставленные членами СФ на правительственном часе с участием министерства цифрового развития вопросы до конца не решены.

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

«Программа, предложенная Советом палаты по модернизации отделений, находящихся в региональной и муниципальной собственности на условиях софинансирования с регионами, не принята. Не проработан вопрос о софинансировании регионами модернизации объектов, находящихся в собственности "Почты России". Есть масса примеров, где регионы берут на себя ремонт некоторых отделений», — пояснил Абрамов.

По его словам, остается 50-процентное отставание по заработной плате по сравнению с рынком, что приводит к увольнению и остановке некоторых отделений. Фиксируется высокий уровень износа по всем типам основных фондов, что приводит также к закрытию отделений. Сенатор предложил обратиться в правительство для принятия кардинальных мер в структуре управления компанией и в инструментах поддержки для выполнения поручений главы государства и решений Совфеда.

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Матвиенко отреагировала на ситуацию

Спикер СФ отметила, что тема почты на слуху уже последние 2-3 года, ее поднимали в правительстве, премьер-министр Михаил Мишустин давал соответствующие поручения. По словам Матвиенко, нет исполнителя, который мог бы профессионально разработать финансово-экономическую модель работы «Почты России» и поставить ее на ноги, а у организации каждый год растут убытки, увольняются почтальоны. «Закроются сельские, не дай бог, отделения почты. Это вообще нельзя допустить», — подчеркнула она.

Председатель Совфеда попросила первого вице-спикера СФ Владимира Якушева подключиться к этой теме. Она предложила дать протокольное поручение экономическому комитету отслеживать ситуацию.

К нам обращаются граждане. Ну сколько можно жевать эту тему? Ну, так нельзя, ну, невозможно. Ну надо принять решение. Никто пока решения не принимает. Возьмитесь за эту тему и дожмите ее. Иначе скоро все там разбегутся. Зарплаты — маленькие, ну и условия... Особенно [вызывают беспокойство] сельские отделения почты, в малых городах, малых районах. Нельзя эту ситуацию дальше отпускать Валентина Матвиенко председатель Совфеда

Глава «Почты России» назвал способ снижения долгов компании

27 января Волков заявил, что правительство рассматривает варианты докапитализации «Почты России» для снижения ее долга. Он уточнил, что на площадке кабмина обсуждаются пути решения вопроса с ранее накопленными долгами, на обслуживание которых компания тратит более 20 миллиардов рублей в год.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

По словам гендиректора АО, эти деньги можно было бы направить на повышение зарплат сотрудникам, на ремонт, модернизацию отделений, инфраструктуры, основных средств. При этом он уточнил, что долг удалось серьезно сократить благодаря повышению внутренней эффективности.

В ноябре прошлого года совет директоров «Почты России» решил увеличить уставной капитал путем размещения по закрытой подписке в пользу Росимущества 16 миллионов дополнительных обыкновенных акций по цене тысяча рублей за бумагу. С учетом данных об уставном капитале госкомпании в 94,3 миллиарда рублей по итогам девяти месяцев 2025 года показатель увеличится в случае допэмиссии до 110,3 миллиарда рублей.

Чистый убыток «Почты России» по итогам первых девяти месяцев прошлого года составлял около 9 миллиардов рублей, в 2024-м — 16,1 миллиарда, в 2022-м — 30,4 миллиарда при долгах в 153,3 миллиарда рублей. В 2023 году они уменьшились на 20 миллиардов рублей.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

«Почта России» опровергла сообщения о массовых увольнениях

24 декабря 2025 года появилась информация о том, что с начала года из-за низких зарплат и растущего списка обязанностей из компании уволились около 40 тысяч человек. Речь идет о продаже дополнительных товаров и выполнении плана. В Москве сотрудники пунктов получают в среднем около 43 тысяч рублей, почтальоны — до 30 тысяч, в регионах могут получать менее 25 тысяч рублей. Клиенты же уходят к быстрой доставке — объемы отправок посылок упали на 25-30 процентов.

Однако «Почта России» опровергла РИА Новости сообщения о массовых увольнениях сотрудников и заявила, что текучесть персонала за 11 месяцев составила 32,9 процента. В организации назвали показатель одним из самых низких в отрасли и среди сопоставимых компаний розничной торговли.

Также в АО рассказали о проведении мероприятий по повышению эффективности труда (обучение персонала, автоматизация и цифровизация процессов). Представители «Почты России» уточнили, что система оплаты труда предусматривает оклад и личный бонус за выполнение плана, а в компании высоко ценят инициативу и ответственность и регулярно поощряют «полевых» сотрудников за результативную работу.