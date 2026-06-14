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20:53, 14 июня 2026Бывший СССР

Киев начал вывозить семьи с детьми из Краматорска

В Минобороны России сообщили о принудительной эвакуации детей из Краматорска
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Киев начал принудительную эвакуацию семей с детьми из Краматорска. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, вывоз несовершеннолетних в возрасте до 17 лет начался 9 июня. В Минобороны связали это решение с изменением обстановки на линии фронта.

Как отметили в Минобороны, высокие темпы продвижения подразделений группировки войск «Юг» в районе Константиновки вынудили украинские власти принять дополнительные меры и начать перемещение населения.

Ранее ведомство, из Краматорска уже проводится эвакуация ряда промышленных предприятий и сотрудников в западные регионы Украины. В частности, сообщается о переносе мощностей Старокраматорского машиностроительного завода. Также, как утверждается, готовится эвакуация Новокраматорского машиностроительного завода, который занимается ремонтом и восстановлением бронетехники.

В российском военном ведомстве считают, что Киев готовится к возможной потере Константиновки, Дружковки и Краматорска.

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