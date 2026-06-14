Минобороны РФ заявило о подготовке Киева к потере всей Славянско-Краматорской агломерации

Минобороны РФ заявило, что Киев готовится к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска, за которыми последует утрата и всей Славянско-Краматорской агломерации. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации ВС РФ, высокие темпы продвижения подразделений "Южной" группировки войск в населенном пункте Константиновка вынудили киевский режим приступить к эвакуации из Краматорска основных предприятий.

«Несмотря на бравурные заявления о скором переломе на поле боя, Киев активно готовится в ближайшее время к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска, за которыми последует утрата всей Славянско-Краматорской агломерации», — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны рассказало о ситуации в Константиновке. В ведомстве сообщили, что за сутки в Константиновке освободили 117 зданий. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 90 военнослужащих.