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07:51, 27 июля 2026Экономика

На Колыме анонсировали новый рекорд по добыче золота

Губернатор Магаданской области: Надеемся обновить в 2026 году рекорд по добыче золота
Дмитрий Воронин

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

В Магаданской области рассчитывают уже в 2026 году превзойти прошлогодний рекорд по добыче золота в 55,1 тысячи тонн. Об этом рассказал глава региона Сергей Носов, которого цитирует ТАСС.

«Колыма сегодня спокойно может выдавать до 60 тонн», — подчеркнул губернатор, уточнив, что этого результата можно добиться, если некоторые предприятия «подтянутся», справившись с техническими проблемами.

Носов в связи с анонсированными новыми максимумами также отметил, что в золотодобыче даже на промышленном уровне важна в том числе удача. «Без фарта добычу золота представить сложно. Будь то деревянный лоток или громадные машины», — сказал он.

Ранее магаданский губернатор рассказал, что в регионе выделили несколько десятков гектаров для желающих стать золотоискателями.

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