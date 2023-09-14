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13:29, 14 сентября 2023Экономика

Россиян позвали в Магадан за золотом

Для работы частных золотоискателей на Колыме выделили десятки гектаров

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В Магаданской области выделили несколько десятков гектаров для желающих стать золотоискателями, рассказал ТАСС губернатор региона Сергей Носов.

По его словам, сделано это потому что «тут не работает принцип "где хочу, там и рою"». Контролировать работу индивидуальных старателей, которых зовут в Магадан за золотом, планируется в том числе для соблюдения природоохранных законов. «Соблюдение законодательства в вопросах оборота драгоценных металлов тоже никто не отменял — и здесь работы добавится всем», — добавил Носов.

В марте российская правительственная комиссия одобрила проект, разрешающий физлицам легально добывать золото. Помимо снятия запрета на добычу физлицами, документ также предлагает поправки в Налоговый кодекс, которые обяжут уплачивать НДС покупателей золота, а не продавцов-старателей.

На данный момент законопроект прошел в Госдуме первое чтение. Магаданская область, занимающая в стране лидирующие позиции по добыче драгоценных металлов, станет пилотным регионом, где разрешат добывать золото частникам.

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    Дмитрий Воронин
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