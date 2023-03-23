Россиянам разрешат добывать золото

«Ведомости»: правкомиссия одобрила законопроект о добыче золота физлицами

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект, разрешающий физлицам легально добывать золото. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на заключение комиссии и сам проект.

По словам источника, близкого к Белому дому, законопроект готовится к внесению в Госдуму в ближайшее время. Сейчас добывать золото в России могут только юрлица, получившие лицензию на пользование недрами по итогам участия в аукционе или конкурсе.

Законопроект подготовило Минвостокразвития по поручению президента России Владимира Путина. Помимо снятия запрета на добычу физлицами, документ также предлагает поправки в Налоговый кодекс (НК), которые обяжут уплачивать НДС покупателей золота, а не продавцов-старателей. Кроме того, авторы документа выступают за освобождение старателей от уплаты НДФЛ, если за отчетный налоговый период было добыто менее килограмма драгметалла.

Документ предполагает, что в течение первых трех лет после принятия документа механизм будет действовать в пилотном режиме на Дальнем Востоке и на сухопутных территориях Арктики. Позже его распространят на все регионы страны.

Жителям предложат регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП) и получать в безвозмездное пользование старательские участки площадью не более 10 гектаров на три года с возможностью продления. Старатель сможет работать только на одном участке и привлекать не более 10 наемных работников. Максимальный объем, который ему позволят добывать за весь срок деятельности на участке, — 30 килограммов. При этом ИП запретят применять взрывные работы, загрязняющие и экологически опасные вещества, химические способы добычи золота, а также оборудование мощностью более 5 киловатт (за исключением некоторых транспортных средств).

В пояснительной записке авторы законопроекта указали, что его цель — «повышение значимости непромышленных месторождений для золотодобывающей отрасли, а также снижение нелегальной добычи и незаконного оборота драгметаллов». Легализация добычи золота физлицами позволит создать 10 тысяч рабочих мест, считают законотворцы.

Сами малые золотодобытчики отнеслись к документу скептично. По словам председателя Союза старателей России Виктора Таракановского, он не позволит привлечь людей из-за «нереалистичных условий» работы. Старатели, работающие сейчас в сером секторе, не пойдут в легальное поле, так как это значительно сократит их доходы.

Такая предпринимательская деятельность не может быть рентабельной при объеме добычи в год менее 2 килограммов золота на человека. Для этого понадобится промыть 4 тысячи кубометров песка и убрать 20 тысяч кубометров вскрышных пород, подсчитал эксперт. Выполнить это возможно только при помощи современной спецтехники, в то время как законопроект предполагает ручную добычу «с применением кирки, лопаты и тачки».

Таракановский указывает и на спорный характер ограничений по потреблению электроэнергии и применению взрывчатки. Такие условия исключают использование насосов для подачи воды на промывку песков, «что значительно усложняет или даже делает ее невозможной». Кроме того, при добыче в условиях мерзлоты в Арктике использование взрывчатки необходимо.

В России спрос на золотые слитки и монеты в 2022 году вырос в пять раз по сравнению с 2021 годом, показали данные Всемирного совета по золоту. Спрос на золото среди россиян рос быстрее, чем в других странах. Эксперты объясняют динамику геополитической нестабильностью, а также дефицитом иностранной валюты в стране.