В России спрос на золото вырос в пять раз в 2022 году

FT: спрос на золото в России в 2022 году вырос в пять раз по сравнению с 2021 годом

В России спрос на золотые слитки и монеты в 2022 году вырос в пять раз по сравнению с 2021 годом. Об этом, ссылаясь на данные Всемирного совета по золоту, сообщила газета Financial Times.

Издание отмечает, что в России спрос на золото рос быстрее, чем в других странах. При этом в доле мирового спроса в прошлом году на Россию пришлось только два процента — лидерами по покупке этого металла стали Китай (на его долю пришлось 19 процентов спроса), Германия и Индия.

Эксперты считают, что спрос на золото возрос из-за геополитической нестабильности. По их словам, из-за дефицита валюты частные инвесторы пытались сохранить свои средства, из-за чего популярность золота выросла. Финансовый консультант Наталья Смирнова отметила, что при этом хранение золота для некоторых инвесторов может стать проблемой, так как часть людей не понимают, что золото нельзя хранить в коробке из-под обуви.

Ранее в Минфине сообщили, что россияне с января по ноябрь прошлого года купили более 50 тонн золота в слитках — объемы впервые достигли таких цифр, до этого максимальные показатели были шесть-семь тонн.

В мире спрос на золото в 2022 году вырос на 18 процентов, до 4741 тонны, что стало рекордным значением с 2011 года. Это произошло из-за скупки драгоценного металла центральными банками, в прошлом году показатели достигли 55-летнего максимума.