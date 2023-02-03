Россияне впервые купили более 50 тонн золота

Минфин: россияне в 2022 году впервые купили более 50 тонн золота

Россияне с января по ноябрь прошлого года купили более 50 тонн золота в слитках. Впервые объемы достигли таких цифр, до этого максимальные показатели были шесть-семь тонн, рассказали «Известиям» в Минфине.

Самой большой популярностью пользовались слитки весом один килограмм (60 процентов от всех проданных), мерные (весом до килограмма) — 38 процентов, стандартные (12,4 килограмма) — два процента. К концу 2022 года спрос населения сместился в сторону слитков массой до 100 граммов.

В банках подтвердили повышение спроса на драгметалл, в некоторых он вырос в 16–18 раз. Причиной этого стала геополитическая нестабильность — золото рассматривают как надежный защитный актив, повлияла также и отмена НДС.

В мире спрос на золото в 2022 году вырос на 18 процентов, до 4741 тонны, что стало рекордным значением с 2011 года. Это произошло из-за скупки драгоценного металла центральными банками, в прошлом году показатели достигли 55-летнего максимума.

Аналитик Всемирного совета по золоту (WGC) Кришан Гопол заявил, что банки выбирали драгметалл, потому что, в отличие от резервных валют, он не контролируется иностранными правительствами.