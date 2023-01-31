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19:33, 31 января 2023Экономика

Спрос на золото рекордно вырос на фоне санкций против России

WGC: спрос на золото вырос до рекорда с 2011 года
СюжетСанкции против России:

Фото: Neil Hall / Reuters

Спрос на золото в 2022 году вырос на 18 процентов, до 4741 тонны, что стало рекордным значением с 2011 года. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту (WGC).

Спрос увеличился из-за скупки драгоценного металла центральными банками, в прошлом году показатели достигли 55-летнего максимума. В четвертом квартале прошлого года объем закупок золота центробанками составил 417 тонн, что в 12 раз больше, чем за тот же период 2021 года. Годовой объем превысил прошлогодний больше чем вдвое и составил 1136 тонн.

Аналитик WGC Кришан Гопол заявил, что банки выбирали драгметалл, потому что, в отличие от резервных валют, он не контролируется иностранными правительствами. Кроме того, центробанки хотят диверсифицировать свои резервы и снизить вложения в долларах на фоне заморозки США активов ЦБ России из-за санкций.

Биржевые цены на золото ранее достигли рекордных значений. В ходе торгов 12 января на нью-йоркской бирже COMEX цена мартовских фьючерсов на золото превысила 1900 долларов за унцию.

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Платон Щукин
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