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10:06, 13 июля 2026Россия

Смерть критиковавшего Россию сенатора Грэма связали с «Искандером»

Блогер Колясников связал с «Искандером» внезапную смерть критиковавшего РФ сенатора Грэма
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Внезапная смерть регулярно критиковавшего Россию американского сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) является странной и может быть связана с ракетой оперативно-тактического комплекса «Искандер». Об этом заявил в Telegram российский блогер и общественник Сергей Колясников.

В первую очередь публицист отметил, что Грэма будут хоронить в закрытом гробу, а его смерть наступила сразу после посещения им завода по производству беспилотных летательных аппаратов.

«Смотрел завод БПЛА» в Киеве, потом внезапно улетел в США на частном самолете (за сутки до окончания официального визита), там заперся в своем доме и экстренно помер

Сергей Колясников

Кроме того, блогер увидел странность в слишком быстром течении болезни сенатора, а также в том, что скорую политику «вызвал чуть ли не прохожий».

«Очень похоже, что вирусом, поразившим Грэма, стал "Искандер"», — написал в блоге Колясников.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что внезапная смерть Грэма стала ударом по репутации Киева и еще одним проявлением «проклятия» президента Украины Владимира Зеленского.

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