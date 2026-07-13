Российские следователи оценили атаку дронов ВСУ на Московский регион

После атаки украинских дронов на Московский регион возбудили дело о теракте

Российские следователи после массированной атаки украинских дронов на гражданские объекты Московской области возбудили уголовное дело о теракте. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

По данным следствия, атака велась с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Действиям всех украинских командиров, причастных к этой атаке, пообещали дать правовую оценку.

В результате атаки в поселке Пионерский муниципального округа Истра разрушены пять домов, повреждены пять автомобилей, три человека погибли. Ведутся поиски пожилой женщины, которая предположительно находится под завалами, еще троим пострадавшим оказывается медицинская помощь. В Солнечногорске вследствие попадания БПЛА поврежден многоквартирный жилой дом. Помимо этого, ущерб причинен гражданским объектам в Можайском районе.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в сторону Московского региона было выпущено 350 беспилотников, большая часть которых была сбита еще на дальних подступах.