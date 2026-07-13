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Силовые структуры
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10:05, 13 июля 2026Силовые структуры

Российские следователи оценили атаку дронов ВСУ на Московский регион

После атаки украинских дронов на Московский регион возбудили дело о теракте
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Российские следователи после массированной атаки украинских дронов на гражданские объекты Московской области возбудили уголовное дело о теракте. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

По данным следствия, атака велась с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Действиям всех украинских командиров, причастных к этой атаке, пообещали дать правовую оценку.

В результате атаки в поселке Пионерский муниципального округа Истра разрушены пять домов, повреждены пять автомобилей, три человека погибли. Ведутся поиски пожилой женщины, которая предположительно находится под завалами, еще троим пострадавшим оказывается медицинская помощь. В Солнечногорске вследствие попадания БПЛА поврежден многоквартирный жилой дом. Помимо этого, ущерб причинен гражданским объектам в Можайском районе.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в сторону Московского региона было выпущено 350 беспилотников, большая часть которых была сбита еще на дальних подступах.

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